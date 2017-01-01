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Главная  /  Репортажи  /  Сегодня после профилактики снова заработает фонтан "Каменный цветок"

Сегодня после профилактики снова заработает фонтан "Каменный цветок"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:12
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Плановые профилактические работы провели на фонтане "Каменный цветок".

  • 19
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Комментарии (0)

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