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Жильцы вывесили баннер на фасаде многоэтажки на востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:08
  • 18
  • 0

Вот такой баннер вывесил кто-то из жильцов на фасаде многоэтажки на бульваре Маршала Рокоссовского.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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