Жильцы вывесили баннер на фасаде многоэтажки на востоке Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 10:08

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Вот такой баннер вывесил кто-то из жильцов на фасаде многоэтажки на бульваре Маршала Рокоссовского.