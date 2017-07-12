Всероссийская ярмарка мёда открылась в музее-заповеднике «Коломенское»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 11:41
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Ярмарка мёда будет работать по 22 октября 2017 года. Во всероссийской ярмарке принимают участие пчеловоды из 50 российских регионов и стран СНГ. Производители сладкого товара привезли в Коломенское свыше тысячи тонн отличного продукта всех популярных и редких сортов.
Место, на котором традиционно проходит ярмарка меда, было выбрано неслучайно. На территории музея-заповедника, много веков назад располагались пчеловодческие хозяйства, продукция которых поставлялась к царскому двору. Сюда также приезжали покупатели из-за границы, вывозившие удивительно вкусный мед в европейские страны. Уже тогда российский мёд считался лучшим по вкусу и качеству.
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