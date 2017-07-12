Всероссийская ярмарка мёда открылась в музее-заповеднике «Коломенское»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:41

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70 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191331

В Москве, на территории музея-заповедника «Коломенское», открылась Всероссийская ярмарка мёда. Мероприятие приурочено к Медовому Спасу. Православные отмечают этот праздник 14 августа. Все виды сладкого лакомства можно попробовать. Стоимость баночки мёда варьируется от 300 рублей и выше. Также у пчеловодов продаётся медовуха, стоимость одной бутылки - 250 рублей. Несмотря на достаточно низкие цены, для пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и многодетных семей действует система скидок.Ярмарка мёда будет работать по 22 октября 2017 года. Во всероссийской ярмарке принимают участие пчеловоды из 50 российских регионов и стран СНГ. Производители сладкого товара привезли в Коломенское свыше тысячи тонн отличного продукта всех популярных и редких сортов.Место, на котором традиционно проходит ярмарка меда, было выбрано неслучайно. На территории музея-заповедника, много веков назад располагались пчеловодческие хозяйства, продукция которых поставлялась к царскому двору. Сюда также приезжали покупатели из-за границы, вывозившие удивительно вкусный мед в европейские страны. Уже тогда российский мёд считался лучшим по вкусу и качеству.