Пасмурный день 11 августа в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:37

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В Москве установилась комфортная погода. Небо затянуто тучами. Небольшие дожди пройдут в столице. Температура держится на отметке +20.