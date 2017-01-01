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Пасмурный день 11 августа в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:37
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В Москве установилась комфортная погода. Небо затянуто тучами. Небольшие дожди пройдут в столице. Температура держится на отметке +20.

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