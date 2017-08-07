В Мурманске сносят детскую площадку

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191334

Вместо того, чтобы благоустроить, в Мурманске решили снести игровую площадку во дворе дома №18 на улице Чумбарова-Лучинского.По словам автора видео, устанавливать новые детские карусели на месте прежней площадки - не собираются. Снос площадки начался 07.08.2017, продлился до 11.08.2017. "Обращения в органы местной власти пока результатов никаких не дали," - сообщает местный житель."Надо детские площадки восстанавливать и благоустраивать, а не сносить. Где теперь гулять нашим детям?" - возмущён мобильный репортёр.