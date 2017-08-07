В Мурманске сносят детскую площадку
- Автор:
- Елена Капацин-Медведева
- Дата публикации:
- 16:04
-
- 5
По словам автора видео, устанавливать новые детские карусели на месте прежней площадки - не собираются. Снос площадки начался 07.08.2017, продлился до 11.08.2017. "Обращения в органы местной власти пока результатов никаких не дали," - сообщает местный житель.
"Надо детские площадки восстанавливать и благоустраивать, а не сносить. Где теперь гулять нашим детям?" - возмущён мобильный репортёр.
- 5
Комментарии (0)