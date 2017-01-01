На Сокольнической площади началось строительство станции "Стромынка" Третьего пересадочного контура московского метро

Автор: Uwis Дата публикации: 13:10

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Станция будет мелкого заложения с островной платформой. Северный вестибюль выведет пассажиров в подуличный переход под Сокольническим Валом, к парку Сокольники и трамвайному кольцу. Из южного вестибюля можно будет попасть на ул. Стромынка. Станция “Стромынка” станет пересадочной на станцию “Сокольники” Сокольнической линии метро.