Девять бабушек помогли сдвинуть с дороги троллейбус в Казахстане
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:37
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- 24
Как сообщается, пользователи предполагают, что действия разворачивались в Алма-Ате. Судя по всему, возникли проблемы с движением троллейбусов. Пожилые женщины помогли сдвинуть замершую машину с дороги и, возможно, освободить проезд для другого транспорта.
На месте ЧП был и полицейский. Но в одиночку он вряд ли бы справился. "Крутые у нас бабушки," - прокомментировал видео один из юзеров.
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