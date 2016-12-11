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Главная  /  Репортажи  /  Девять бабушек помогли сдвинуть с дороги троллейбус в Казахстане

Девять бабушек помогли сдвинуть с дороги троллейбус в Казахстане

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:37
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"9 бабуль - это сила" - с таким названием опубликован этот ролик в Сети.

Как сообщается, пользователи предполагают, что действия разворачивались в Алма-Ате. Судя по всему, возникли проблемы с движением троллейбусов. Пожилые женщины помогли сдвинуть замершую машину с дороги и, возможно, освободить проезд для другого транспорта.

На месте ЧП был и полицейский. Но в одиночку он вряд ли бы справился. "Крутые у нас бабушки," - прокомментировал видео один из юзеров.

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