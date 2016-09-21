Драка вежливых котов попала на видео
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:09
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Два кота решили выяснить отношения. Но сделали это невероятно милым способом. Вместо того, чтобы царапаться до крови и выдирать шерсть клочьями - пушистые медленно и аккуратно дотрагивались друг до друга лапками. "Это самая милая драка, которую когда-либо видели," - комментируют пользователи этот ролик.
Сообщается, что кадры сняты в Японии. Всего за несколько дней видео стало вирусным и уже набрало около ста тысяч лайков.
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