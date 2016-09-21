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Драка вежливых котов попала на видео

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:09
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Некоторые могут подумать, что это видео снято с эффектом слоу-моушн. Однако со скоростью воспроизведения - всё в порядке. Просто герои ролика - очень вежливые. Или ленивые, как отмечают пользователи в Сети.

Два кота решили выяснить отношения. Но сделали это невероятно милым способом. Вместо того, чтобы царапаться до крови и выдирать шерсть клочьями - пушистые медленно и аккуратно дотрагивались друг до друга лапками. "Это самая милая драка, которую когда-либо видели," - комментируют пользователи этот ролик.

Сообщается, что кадры сняты в Японии. Всего за несколько дней видео стало вирусным и уже набрало около ста тысяч лайков.
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Комментарии (0)

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