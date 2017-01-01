Внутридворовая дорога превратилась в испытание для жителей Кайдаловской улицы в Чите

Автор: VMAVAA Дата публикации: 15:52

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191342

Внутридворовая дорога превратилась в испытание для жителей Кайдаловской улицы в Чите. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из двора дома №12 на улице Кайдаловской.Здесь проезжая часть превратилась, по словам местного жителя, не только в непроезжую, но ещё и в непроходимую! Ямы по ширине охватывают всю дорогу, а в глубину - уходят настолько, что люди утопают в них по щиколотку. "Проехать, а уж тем более пройти здесь невозможно, ямы, лужи, асфальта вообще нет и давно! Пройти с коляской по двору это испытание!"- пишет автор видео.Кроме того, из-за луж и ям такси подъезжать к жилому дому не хотят. При этом, за зданием находятся детский сад и школа фигурного катания! Рядом есть мост через водосток ,который также не пригоден для использования, пишет мобильный репортёр.