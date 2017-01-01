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Ребёнок выпал из автомобиля на дороге в Липецке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:43
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Одному из автомобилистов удалось запечатлеть на видео, как из автомобиля на ходу выпал ребёнок. Сообщается, что ЧП произошло накануне на площади Победы в Липецке.

Машина двигалась по У-образному перекрёстку, как вдруг дверь заднего пассажирского сидения открылась, и из неё выпал малыш. Ребёнок кубарем прокатился по проезжей части. К счастью, взрослые сразу же отреагировали на случившееся, остановили легковушку, а женщина, так же находившаяся на заднем сидении, бросилась на помощь к малышу.

Что стало причиной ЧП - не сообщается. О состоянии ребёнка также ничего не известно.
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