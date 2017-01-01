Ребёнок выпал из автомобиля на дороге в Липецке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:43
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Машина двигалась по У-образному перекрёстку, как вдруг дверь заднего пассажирского сидения открылась, и из неё выпал малыш. Ребёнок кубарем прокатился по проезжей части. К счастью, взрослые сразу же отреагировали на случившееся, остановили легковушку, а женщина, так же находившаяся на заднем сидении, бросилась на помощь к малышу.
Что стало причиной ЧП - не сообщается. О состоянии ребёнка также ничего не известно.
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