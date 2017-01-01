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Пречистинскцю набережную на три дня закрыли для проезда автотранспорта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:01
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Пречистинскцю набережную на три дня закрыли для проезда автотранспорта в связи с работами по прокладке кабельной канализации.

  • 19
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