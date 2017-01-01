Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж конструкций к проведению фестиваля в Парке Горького

Монтаж конструкций к проведению фестиваля в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:22
  • 31
  • 0

В Парке Горького в эти выходные будет проходить масштабный фестиваль уличной культуры Faces&laces. На одной площадке соберутся дизайнеры, спортсмены. На Фонтанной площади будет выставка ретро автомобилей и мотоциклов, рядом на сцене свои работы представят художники-граффитисты, чуть дальше разместится большой скейт-парк, а на Пушкинской набережной — баскетбольное поле, где любой желающий сможет попробовать свои силы. В настоящее время на территории ведутся монтажные работы по возведению конструкций к проведению фестиваля

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
17:33 | LaimeLaim
Закрытие для автотранспорта Пречистенской набережной и ход работ по благоустройству
17 1
17:33 | LaimeLaim
Автоматы по продаже пледов установили в ЦПКиО им.Горького
16 0
17:22 | Uwis
На Пушкинской набережной идет подготовка к масштабному мероприятию FACES&LACES
33 0
27.06 18:22 | LaimeLaim
Подготовка к фестивалю Moscow Flower Show 2017 в парке МУЗЕОн