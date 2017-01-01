Монтаж конструкций к проведению фестиваля в Парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 17:22

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В Парке Горького в эти выходные будет проходить масштабный фестиваль уличной культуры Faces&laces. На одной площадке соберутся дизайнеры, спортсмены. На Фонтанной площади будет выставка ретро автомобилей и мотоциклов, рядом на сцене свои работы представят художники-граффитисты, чуть дальше разместится большой скейт-парк, а на Пушкинской набережной — баскетбольное поле, где любой желающий сможет попробовать свои силы. В настоящее время на территории ведутся монтажные работы по возведению конструкций к проведению фестиваля