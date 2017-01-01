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Трубную улицу перекроют на выходные для проведения инженерных работ

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:24
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В центре Москвы, с 00:00 12 августа до 05:00 14 августа, для проведения инженерных работ будет перекрыта Трубная улица. На ней пройдёт масштабная реконструкция сети водостока на 12 участках. Там установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решёток, а также завершат устройство кабельной канализации. Движение частично будет перекрыто в следующих прилегающих к ул. Трубная переулках: Печатников пер. - от д. 2, Колокольчиков пер. - от д. 6, стр. 1, Большой Сергиевский пер. - от д. 5, стр. 1б. Объехать Трубную автомобилисты смогут по прилегающим к ней переулкам, по Рождественскому и Цветному бульварам, ул. Сретенка и ул. Садово-Сухаревская. После проведения подготовительных инженерных работ, на улице Трубная обновят тротуарное покрытие, установят новые фонари с энергосберегающими лампами, проведут работы по устройству водоотводных лотков и уложат новый асфальт.

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