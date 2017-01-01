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Автоматы по продаже пледов установили в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:33
  • 17
  • 1

Поскольку лето в столице такое непредсказуемое в парке им. Горького установили автоматы по продаже пледов.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:05
    http://www.mskagency.ru/materials/2694569
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