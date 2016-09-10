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Нашествие скворцов в парке им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:47
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  • 0

Множество скворцов "пасутся" на газонах парка поедая семена и насекомых.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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