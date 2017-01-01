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Обзор погоды в столице 11 августа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:47
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В столице комфортно и тепло, август продолжает дарить летнюю погоду горожанам и гостям столицы. Выходные порадуют жаркой погодой и ясным небом.

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