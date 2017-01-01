Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим патрулирования водных объектов из-за жары

Автор: tim777 Дата публикации: 18:47

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Патрулирование сотрудниками МЧС водных объектов и лесопарковых зон в Москве в выходные дни 12-13 августа будет усилено в связи с жаркой погодой. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. «В столице в выходные дни ожидается повышение температуры воздуха. В связи с этим, главным управлением МЧС России по Москве будет усилена профилактическая работа среди населения. Сотрудниками пожарно-спасательного ведомства будет осуществляться патрулирование самых популярных мест отдыха: будут проводиться рейды на водных объектах и в лесопарковых зонах. Всего в рейдах будет задействовано свыше 1,3 тыс. сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных спасателей», - сообщили в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что в предстоящие выходные дни безопасность москвичей и гостей столицы на водных объектах Москвы будут обеспечивать 24 спасательные станции, 60 общественных спасательных постов, также будет осуществляться патрулирование по 21 маршруту. «Ежедневно инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели на воде патрулируют водные объекты. Ежесуточно в обеспечении безопасности на водной акватории столицы принимают участие порядка 300 инспекторов ГИМС и спасателей на воде. В мероприятиях по обеспечению водной безопасности также участвуют общественные спасатели», - напомнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что 12 и 13 августа в Москве и Подмосковье будет жарко и без дождей. Температура в Москве составит 27-30 градусов, по области - 26-31 градус.