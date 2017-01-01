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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице из-за тумана

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:46
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 12 августа из-за тумана. По прогнозам синоптиков, в субботу, 12 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Днем воздух в столичном регионе прогреется до 26 градусов, местами до 28 градусов. Ранее «желтый» уровень опасности из-за тумана был объявлен Гидрометцентром в столичном регионе 11 августа.

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