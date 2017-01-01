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Свалку мусора в Курской области начали убирать

Автор:
alexxoskol
Дата публикации:
00:01
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В продолжении сюжетов о свалке мусора в Курской области. Возможно повлияли сюжеты по ТВ, или проснулась совесть у местных чиновников, НО, свалку начали убирать!!!

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Комментарии (0)

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