12 и 13 августа на Центральной эстраде и Большом круге парка «Сокольники» состоится празднование Дня независимости Индии
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11.08 23:58
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Событие станет грандиозным фестивалем индийской культуры и одновременно масштабным празднованием 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индией и Россией. В рамках праздника гости смогут принять участие в различных мастер-классах и посмотреть на национальные традиции, приобрести индийские товары.
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