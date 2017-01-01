12 и 13 августа на Центральной эстраде и Большом круге парка «Сокольники» состоится празднование Дня независимости Индии

Автор: Uwis Дата публикации: 11.08 23:58

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Событие станет грандиозным фестивалем индийской культуры и одновременно масштабным празднованием 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индией и Россией. В рамках праздника гости смогут принять участие в различных мастер-классах и посмотреть на национальные традиции, приобрести индийские товары.