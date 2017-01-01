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Горит тундра

Автор:
Vilenskii
Дата публикации:
11:49
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В 55 км к СЗ от г. Надыма Ямало-Ненецкий автономный округ вблизи Ярудейского НГК месторождения горит тундра, облако дыма стоит так, что на расстоянии 3-4 метров ни чего не видно, рабочий персонал на время пришлось эвакуировать, т. к. была вероятность возгорания жилого общежития, где живет весь персонал, эвакуация происходила в несколько этапов, техники не хватало. Руководство запрещало кому либо звонить и сообщать о происходящем происшествии. Рабочий персонал заставляют работать при таком угаре, а по факту находится невозможно.

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Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:58
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