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Погода в субботу радует столицу солнцем и теплом

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:01
  • 13
  • 0

Сегодня в сиолице переменная облачность, но когда солнце не скрыто за облаками, то довольно жарко на улице.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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