Фекальные воды Солнечногорска

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 16:51

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В Солнечногорском ЦРБ находится инфекционный корпус, рядом но уже не на территории больницы, буквально в 50 метрах находится КНС, которая обслуживает весь новый микрорайон Рекинцо. И каждый вечер после 19:00 они спускают все собравшееся за день в поле, где уже образовалось настоящее фекальное озеро. Вонь стоит не выносимая. Дышать не чем, в такую жару приходится закрывать все окна в инфекционном отделении!!! Трудно даже себе представить что при этом испытывают сами больные , попав на лечение в нашу "доблестную" больницу, когда вонь стоит на всю округу!