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Выставка Faces&Laces 2017 проходит в парке Горького

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:47
  • 46
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В центре Москвы, в парке Горького на Пушкинской набережной проходит выставка Faces&Laces - 2017. Тема выставки – субкультурный локализм или говоря простым языком, умение черпать идеи на местном уровне и развивать их с оглядкой на весь окружающий мир. Отбор участников проводился именно по этому критерию: в списки команд, участвующих в выставке, попали московские дизайнеры из команды Durpee, путешествующие и собирающие эскизы по всему миру, а потом создающие простую casual-одежду, в которой невероятно удобно жить в Москве. Nike Sportswear предлагает гостям расписать свои белые кроссовки у стрит-художников, а Burn создал масштабный танцпол, где будут править бал герои разбитного мэшапа UPPERCUTS. На выставке можно будет увидеть работы фотографов и художественных объединений как из России, так и со всего мира. Также можно увидеть игры из 90-х: сотки, денди, телевизоры, фотоаппараты, фотоплёнки и многое другое. Выставка продолжит работать 13 августа. Вход для всех свободный.

  • 46
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    18:02
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:59 http://www.mskagency.ru/materials/2694679 12.08.17
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