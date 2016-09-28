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Горит тундра вблизи месторождения Ярудей в Ямало-Ненецком автономном округе

Автор:
Vilenskii
Дата публикации:
12.08 23:49
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!



В 55 км к северо-западу от города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа вблизи Ярудейского НГК месторождения горит тундра. Облако дыма стоит такое, что на расстоянии 3-4 метров ничего не видно, рабочий персонал на время пришлось эвакуировать, т.к. была вероятность возгорания жилого общежития, где живет весь персонал. Эвакуация происходила в несколько этапов, техники не хватало. Руководство запрещало кому либо звонить и сообщать о происходящем происшествии. Рабочий персонал заставляют работать при таком угаре, а по факту тут находится невозможно.

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