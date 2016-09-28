Горит тундра вблизи месторождения Ярудей в Ямало-Ненецком автономном округе

Автор: Vilenskii Дата публикации: 12.08 23:49

17

17 0

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

17

17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191390

В 55 км к северо-западу от города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа вблизи Ярудейского НГК месторождения горит тундра. Облако дыма стоит такое, что на расстоянии 3-4 метров ничего не видно, рабочий персонал на время пришлось эвакуировать, т.к. была вероятность возгорания жилого общежития, где живет весь персонал. Эвакуация происходила в несколько этапов, техники не хватало. Руководство запрещало кому либо звонить и сообщать о происходящем происшествии. Рабочий персонал заставляют работать при таком угаре, а по факту тут находится невозможно.