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Скопление туристических автобусов на Большом Москворецком мосту

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:40
  • 18
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На Большом Москворецком мосту наблюдается большое количество припаркованных туристических автобусов.

  • 18
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