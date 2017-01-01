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Ход работ по благоустройству улиц Варварка и Москворецкая

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:39
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Полным ходом идут работы по благоустройству улиц Варварка и Московорецкая.

  • 17
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