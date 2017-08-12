Индийский фестиваль "Дни Индии" проходит в Сокольниках

Автор: tim777 Дата публикации: 19:23

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12 и 13 августа 2017 г. на Центральной эстраде и Большом круге парка «Сокольники» проходит празднование Дня независимости Индии, который традиционно отмечается с 1947 года. Событие является грандиозным фестивалем индийской культуры и одновременно масштабным празднованием 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индией и Россией. День Индии ежегодно привлекает более 100000 посетителей. В программе фестиваля — индийские танцы, мастер-классы по йоге, хинди и приготовлению традиционных блюд, детский турнир по шахматам, а также розыгрыш призов, среди которых билеты в Индию, мобильные телефоны и ваучеры в ресторан. Кроме того, гостям покажут известные болливудские фильмы «Непохищенная невеста» и «Султан». Одной из главных частей фестиваля организаторы называют фестиваль колесниц. Также на празднике устроят шоу индийских нарядов и организуют индийский базар, где можно будет приобрести специи, рис и аюрведическую косметику.