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Подготовка к Дню города на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:15
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На Манежной площади идут активные работы по сборке бассейна и водных горок.

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Комментарии (0)

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