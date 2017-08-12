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Ход работ по строительству станции "Рубцовская"

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:22
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Станция «Рубцовская» (ПК 208+21), следующая за ст. «Стромынка» — проектируемая станция Третьего пересадочного контура (ТПК), будет расположена на востоке Москвы, в Басманном районе Центрального административного округа, на левом берегу реки Яуза, вдоль Семёновской набережной, к северу от исторического района Введенских гор и к югу от Рязанского направления ж. д. Станция будет образовывать пересадочный узел на ст. «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и платф. «Электрозаводская» Рязанского направления. Первоначальное проектное название — «Электрозаводская-2». Настоящее проектное название станции утверждено постановлением Правительства Москвы № 464-ПП от 29 июля 2015 г. и дано по Рубцовской набережной, в свою очередь названной по имени старинного дворцового села XVI века Рубцова (Покровского), вотчины Романовых. Станция — мелкого заложения, колонная, с береговыми платформами, испанского типа. Проектировщик — Ленметрогипротранс. По первоначальному проекту АО «Мосинжпроект» станция предполагалась колонной, трёхпролётной, мелкого заложения с двумя вестибюлями. Станция «Рубцовская» улучшит транспортное обслуживание района Басманный, в рамках Третьего пересадочного контура разгрузит центральные узлы московского метро и северные участки Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки. «Рубцовская» станет пересадочной со станцией «Электрозаводская» Арбатско–Покровской линии метро и платформой «Электрозаводская» Казанского направления Московской железной дороги. Одним из главных объектов нового транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» станет пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    20:55
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:43 http://www.mskagency.ru/materials/2694699 12.08.17
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