Фотовыставка приуроченная к 78-летию истории ВДНХ

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:32

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В ГУМе на 1-ой линии совсем недавно открылась фотовыставка «ВДНХ. Архитектура. Люди. События». На фотографиях можно увидеть как менялась "жизнь" на ВДНХ, проследить различные года. На фотографиях посетитель увидит и архитектуру, и мгновения из жизни людей, которые гуляли на территории и наслаждались жизнью в советское время. Экспозиция построена так что вы можете ее осматривать с первого этажа, а можете подняться на второй этаж и как бы в перспективе посмотреть на все фотографии. Много фотографий архивных, на которых запечатлены яркие события : фестивали, архитектура, мгновения..... Более 100 фоторабот можно посмотреть до 31 августа.