Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Благоустройство и озеленение Манежной площади

Благоустройство и озеленение Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:43
  • 14
  • 0

На Манежной площади начались работы по озеленению, привезли траву в рулонах, высаживают цветы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
22:36 | prejmakov
Столпотворение на кастинге "Фабрика звезд 2017" (10.08.2017 г.)
22 0
19:34 | LaimeLaim
Патриотическое граффити на Новорязанской улице
14 0
22:23 | Uwis
Завершились работы по благоустройству Центральной аллеи Лужников
41 0
13.12.2016 10:30 | Волгодончанин
Варварская вырубка деревьев произошла в Волгодонске