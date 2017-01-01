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Спасатели патрулируют Москва-реку, а народ все равно в ней купается

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:25
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Спасатели патрулируют Москва-реку, а народ все равно купается в запрещенных местах. Жара...

  • 14
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