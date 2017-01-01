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В столице жарко и по-летнему комфортно

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:23
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Август дарит горожанам последние мгновения тепла и солнца. Уже через неделю в столицу вернутся дожди и будут резкие скачки температур.

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