Завершились работы по благоустройству Центральной аллеи Лужников

Автор: Uwis Дата публикации: 22:23

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Центральная аллея представляет собой универсальную асфальтированную площадку размером более 9000 квадратных метров, обладающую всеми техническими возможностями для организации любого мероприятия и простирается от Центрального входа в спорткомплекс до Восточной трибуны Большой арены. Слева и справа расположены зоны отдыха с фонтанами. Строители с максимальной точностью восстановили исторический облик фонтанов. Для облицовки использован оригинальный гранит Капустянского месторождения, который применялся при строительстве фонтанов в 1956 году. Им добавили художественную подсветку и по периметру высадили цветы. Пространство вокруг фонтанов замостили колотой брусчаткой — это позволило разделить отдыхающих сидящих на скамейках и катающихся на велосипедах и роликах в центральной части.