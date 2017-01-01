Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершились работы по благоустройству Центральной аллеи Лужников

Завершились работы по благоустройству Центральной аллеи Лужников

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:23
  • 14
  • 0

Центральная аллея представляет собой универсальную асфальтированную площадку размером более 9000 квадратных метров, обладающую всеми техническими возможностями для организации любого мероприятия и простирается от Центрального входа в спорткомплекс до Восточной трибуны Большой арены. Слева и справа расположены зоны отдыха с фонтанами. Строители с максимальной точностью восстановили исторический облик фонтанов. Для облицовки использован оригинальный гранит Капустянского месторождения, который применялся при строительстве фонтанов в 1956 году. Им добавили художественную подсветку и по периметру высадили цветы. Пространство вокруг фонтанов замостили колотой брусчаткой — это позволило разделить отдыхающих сидящих на скамейках и катающихся на велосипедах и роликах в центральной части.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
22:43 | LaimeLaim
Благоустройство и озеленение Манежной площади
35 1
11.08 17:33 | LaimeLaim
Закрытие для автотранспорта Пречистенской набережной и ход работ по благоустройству
24 0
13:25 | Uwis
Всероссийский День физкультурника проходит в Лужниках