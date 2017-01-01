Мусор и грязь в Москве-реке

Автор: vadimdar Дата публикации: 03:05

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В то время когда Наша доблестная Мэрия за наши деньги с утра и до следующего утра круглосуточно моют асфальт, сужают дороги и расширяют до не приличности тротуары, сдирают деньги за парковку и.т.д., наша Москва-река захлёбывается в грязи, мусоре и отходах. Неужели все слепы? И даже те, кто сидят в правительстве напротив, наверное так заняты серыми и скучными буднями, что время нет в окошко глянуть на этот хаос, мусорную свалку в Москве реке!

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28 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191415

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