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В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за мопедом

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:43
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Вынужденные действия сотрудников полиции для остановки бешеного на мопеде на улице Циолковского в Екатеринбурге.

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