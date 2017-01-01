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Бродячие собаки атакуют мотоциклистов в Сыктывкаре

Автор:
Никита Сергеевич
Дата публикации:
11:43
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В поселке Краснозатонский в Сыктывкаре проезжая на мотоцикле был атакован бродячими собаками (за 3 минуты 5 собак - 4 атаковали, 1 просто гналась), коих в поселке хватает. Хотелось бы обратить внимание администрации поселка на данную проблему. Мне собаки не причинили вреда (я им тоже), но если крупная особь бросится на движущегося велосипедиста или мотоциклиста, она может сбить и травмы будут. Надеюсь опубликование данного видео на федеральном канале поможет в решении данной проблемы, так как отлов бродячих животных в поселке не производится.

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