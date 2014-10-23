Собака играет с сомом в Сочинсокм дендрарии

Автор: Александр Славгородский Дата публикации: 11:51

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В городском парке дендрарий собака играла с сомом. Иногда казалось, что сом сам заигрывал с собакой, совершенно не боясь.