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Собака играет с сомом в Сочинсокм дендрарии

Автор:
Александр Славгородский
Дата публикации:
11:51
  • 18
  • 0

В городском парке дендрарий собака играла с сомом. Иногда казалось, что сом сам заигрывал с собакой, совершенно не боясь.

  • 18
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Комментарии (0)

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