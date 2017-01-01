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Читинские дети скатываются с горки в лужу на десткой площадке

Автор:
cheuzovgosha
Дата публикации:
11:51
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Радость забайкальских детей после ливня.

  • 12
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Комментарии (0)

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