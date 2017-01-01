Затруднённый подход к подъезду жилого дома в Петропавловске-Камчатском

Автор: kov49mr Дата публикации: 14:35

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В Петропавловске-Камчатском конечно ещё много старых домов. Возможно их скоро и снесут. Но вот, например, жителям дома 28 по ул. Пржевальского (8 квартир) вероятно жить в нём ещё не один год. А зайти в подъезд даже летом не легко. Вход в углублении, а спуститься по устроенным лестницам - только ноги ломать. Зимой, видимо, ещё хуже? Может управляющая компания или администрация города задумаются на эту тему?

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191425

Камчатскмй край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28