Очередной выброс вредных веществ в атмосферу Москвы с МНПЗ в Капотне

Автор: Игорь Федотов Дата публикации: 14:54

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Очередной выброс вредных веществ в атмосферу Москвы с МНПЗ в Капотне в год экологии. Когда это прекратится?