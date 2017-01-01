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Очередной выброс вредных веществ в атмосферу Москвы с МНПЗ в Капотне

Автор:
Игорь Федотов
Дата публикации:
14:54
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Очередной выброс вредных веществ в атмосферу Москвы с МНПЗ в Капотне в год экологии. Когда это прекратится?

  • 28
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