Мусоровоз "КАМАЗ" налетел на отбойник в результате ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 14:25

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На Лужнецкой эстакаде (внешняя сторона ТТК) в направлении Гагаринского тоннеля столкнулись два грузовика и "ВАЗ" 2105. Как рассказал один из очевидцев мусоровоз задел по касательной цементовоз, после чего потерял управление и влетел в отбойник, а сзади в "КАМАЗ" врезался "ВАЗ". Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, остановили "МАЗ", чтобы при помощи троса выдернуть "КАМАЗ", но безуспешно. Во время манипуляций острые края отбойника повредили топливный бак мусоровоза и топливо вылилось на проезжую часть. Пришлось вызвать пожарный расчёт для смыва топлива с дороги. При помощи троса выдернуть грузовик не получилось. Тогда сотрудники ГИБДД остановили автокран, который смог приподнять многотонную машину и поставить ее на дорогу. На эстакаде движение транспорта было сильно затруднено. Сотрудники Дорожного патруля и ГИБДД переодически перекрывали движение.