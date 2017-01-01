Очередной выброс вредных веществ с МНПЗ в Капотне

Автор: andreeva Дата публикации: 15:07

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Съемка ведется от начала жилой зоны. В непосредственной близости - парк отдыха. Чем мы дышим?!

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191430

Россия, Москва, 2-й квартал Капотни