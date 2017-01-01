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Полумарафон стартовал в Лужниках

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:17
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Участники полумарафона пробежали один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Общая длина дистанции составляет более 21.1 километра. Со слов организаторов, в забеге участвовало 9 000 человек. Забег приурочен к спортивной истории Олимпийского комплекса Лужники.

По итогам забега награды получили участники, занявшие с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
На неповторимом полумарафоне "Лужники" вместе с бегунами выступили хендбайкеры (спортсмены с инвалидностью, которые соревнуются на особых велосипедах с ручным приводом). Каждый участник преодолевший дистанцию, получил памятную медаль вне зависимости от личного времени. Их заезд начался на 10 мин. ранее до основного забега.

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