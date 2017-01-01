Полумарафон стартовал в Лужниках

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:17

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Участники полумарафона пробежали один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Общая длина дистанции составляет более 21.1 километра. Со слов организаторов, в забеге участвовало 9 000 человек. Забег приурочен к спортивной истории Олимпийского комплекса Лужники.

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191431

По итогам забега награды получили участники, занявшие с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.На неповторимом полумарафоне "Лужники" вместе с бегунами выступили хендбайкеры (спортсмены с инвалидностью, которые соревнуются на особых велосипедах с ручным приводом). Каждый участник преодолевший дистанцию, получил памятную медаль вне зависимости от личного времени. Их заезд начался на 10 мин. ранее до основного забега.