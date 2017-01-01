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Дни Индии в Москве

Автор:
PAREN
Дата публикации:
17:33
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Эти дни Индии москвичей и гостей столицы заинтересовали и у палаток с продукцией из Индии очень много народу. Народу столько, что занимают всю дорогу, в том числе и для велосипедистов. В этих палатках продают не только вещи, но и Индийскую еду. Индийская еда вкусная но, немного дороговата. Выступают артисты из Индии. Показывают настоящую Индийскую свадьбу. Есть разные конкурсы и лотереи, в которых получают разные призы.

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