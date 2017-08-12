Девушка погибла в ДТП на Минском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 17:31

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Столкнулись Ниссан и Хендай. Ниссан двигался по Минскому шоссе в сторону области. На 40 километре трассы, перед поворотом на город Краснознаменск, у автомобиля Ниссан оказалось пробито колесо. Девушка, управлявшая машиной, остановилась в крайнем левом ряду, достала компрессор для подкачки колес и стала пытаться устранить неисправность. В следующее мгновение в Ниссан сзади, на большой скорости, врезался Хендай. Разрешенная скорость автомобилей на данном участке 110 км в час. От сильного удара Ниссан проехал вперед на 10 метров, а Хендай отбросило в правый ряд. В момент столкновения, Хендай сбил девушку, которая стояла у своей машины. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте не приходя в сознание. На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следователи. Движение на участке затруднено.