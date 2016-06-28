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Охота ужа в подмосковной Шатуре

Автор:
Kirsan
Дата публикации:
13.08 23:33
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  • 0

Уж стащил добычу с берега.

Россия, Московская область, городской округ Шатура, посёлок санатория Озеро Белое

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Комментарии (0)

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