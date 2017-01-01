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Купание лошадей в Москва-реке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:10
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В столь жаркий день несколько лошадей купались со своими хозяевами в Москва-реке. Увидеть как наслаждаются водной стихией лошади в городе большая редкость.

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