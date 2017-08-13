Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству парка «Яуза» на северо-востоке столицы

Работы по благоустройству парка «Яуза» на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:27
  • 24
  • 1

На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по благоустройству верхней части парка «Яуза» вдоль Тенистого и Чукотского проездов. По проекту строители должны соединить асфальтированными дорожками два района округа – Бабушкинский и Свиблово. На пересечении Игарского и Тенистого проездов работает строительная техника. Одни рабочие выравнивают площадку под будущий газон, другие бетонируют бордюрный камень.

Уже подготовлено 2 места под две площадки: детскую и спортивную. На детской площадке уже идёт монтаж конструкций. После установки всех элементов площадки асфальт зальют мягкой резиной. Вдоль всего края площадки будет установлена длинная широкая песочница, рабочие уже подготовили её основание и выставляют борта ограждения.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    21:54
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:02 http://www.mskagency.ru/materials/2694803 13.08.17
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
22:23 | Uwis
"Супертачки" на фестивале FACES&LACES в Парке Горького
31 0
11.08 09:12 | Uwis
Сегодня после профилактики снова заработает фонтан "Каменный цветок"
27 0
17:34 | Uwis
Работы по благоустройству в Лубянском проезде