Работы по благоустройству парка «Яуза» на северо-востоке столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:27
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На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по благоустройству верхней части парка «Яуза» вдоль Тенистого и Чукотского проездов. По проекту строители должны соединить асфальтированными дорожками два района округа – Бабушкинский и Свиблово. На пересечении Игарского и Тенистого проездов работает строительная техника. Одни рабочие выравнивают площадку под будущий газон, другие бетонируют бордюрный камень.Уже подготовлено 2 места под две площадки: детскую и спортивную. На детской площадке уже идёт монтаж конструкций. После установки всех элементов площадки асфальт зальют мягкой резиной. Вдоль всего края площадки будет установлена длинная широкая песочница, рабочие уже подготовили её основание и выставляют борта ограждения.
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