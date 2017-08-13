Работы по благоустройству парка «Яуза» на северо-востоке столицы

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На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по благоустройству верхней части парка «Яуза» вдоль Тенистого и Чукотского проездов. По проекту строители должны соединить асфальтированными дорожками два района округа – Бабушкинский и Свиблово. На пересечении Игарского и Тенистого проездов работает строительная техника. Одни рабочие выравнивают площадку под будущий газон, другие бетонируют бордюрный камень.

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24 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191449

Уже подготовлено 2 места под две площадки: детскую и спортивную. На детской площадке уже идёт монтаж конструкций. После установки всех элементов площадки асфальт зальют мягкой резиной. Вдоль всего края площадки будет установлена длинная широкая песочница, рабочие уже подготовили её основание и выставляют борта ограждения.